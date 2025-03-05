Журавель о «Спартаке»: «Мы не поняли, как он будет взламывать плотную оборону в тяжелых матчах. Не каждый тур в соперниках будет команда, которая набрала 8 очков»

Тимур Журавель рассказал, что в тактике «Спартака» вызывает вопросы.

В 19-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Оренбург» со счетом 2:0.

«Несмотря на то, что «Спартак» победил, мы пока не до конца поняли, что за новички в команде, и мы не поняли, как в тяжелых матчах «Спартак» будет взламывать плотную оборону. Потому что плотно против «Спартака» будут играть все.

Но не каждый тур [в соперниках] будет команда, которая до этого набрала восемь очков», – сказал комментатор «Матч ТВ ».

Журавель о «Спартаке»: «Еле-еле обыграли «Оренбург», им тяжело взламывать оборону. Станкович – не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами»