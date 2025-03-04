Журавель о «Спартаке»: «Еле-еле обыграли «Оренбург», им тяжело взламывать оборону. Станкович – не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами»
Тимур Журавель высказался о проблемах «Спартака».
Красно-белые победили «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0).
«Спартак» еле-еле обыграл «Оренбург». Красно-белым тяжело взламывать оборону. Три очка прилипли, но есть вопросы. Важная штука от Станковича, что он не поставил новичков в основу. Он дал понять тем игрокам, кто завершал 2024 год: вы начинаете, а на новичков мы посмотрим.
Мне кажется, Солари сыграет на позиции Мартинса. Станкович – не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами. В большинстве нужно правильное решение, однако его не было. И пока непонятно, куда воткнут Гарсию», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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