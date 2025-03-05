Игорь Корнеев: «Спартак» привез качественных ребят, но переплатил. При этом не взяли игроков на позиции, где требовалось усиление. Проблемы в обороне не исчезли»

Игорь Корнеев не считает успешной зимнюю трансферную кампанию «Спартака».

«Спартак» привез качественных ребят, но переплатил. При этом не взяли игроков на позиции, где требовалось усиление.

Номинального форварда не взяли, в оборону никого не взяли. Посмотрите, с «Оренбургом » три стопроцентных шанса было – а мы говорим о последней команде лиги.

Но тем не менее есть качество. «Спартак » будет забивать. Солари, например, очень хорошее впечатление оставил. Посмотрим, что будет происходить, но проблемы в обороне не исчезли», – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной России.

Зимой клуб приобрел 27-летнего нападающего Ливая Гарсию из АЕКа, 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» и 28-летнего вратаря ЦСКА Илью Помазуна.

По данным портала Transfermarkt, по итогам летней и зимней трансферных кампаний «Спартак» потратил в районе 58 миллионов евро.