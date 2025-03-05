Игорь Корнеев: «Спартак» привез качественных ребят, но переплатил. При этом не взяли игроков на позиции, где требовалось усиление. Проблемы в обороне не исчезли»
«Спартак» привез качественных ребят, но переплатил. При этом не взяли игроков на позиции, где требовалось усиление.
Номинального форварда не взяли, в оборону никого не взяли. Посмотрите, с «Оренбургом» три стопроцентных шанса было – а мы говорим о последней команде лиги.
Но тем не менее есть качество. «Спартак» будет забивать. Солари, например, очень хорошее впечатление оставил. Посмотрим, что будет происходить, но проблемы в обороне не исчезли», – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной России.
Зимой клуб приобрел 27-летнего нападающего Ливая Гарсию из АЕКа, 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» и 28-летнего вратаря ЦСКА Илью Помазуна.
По данным портала Transfermarkt, по итогам летней и зимней трансферных кампаний «Спартак» потратил в районе 58 миллионов евро.
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