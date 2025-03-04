Радимов о травме Тюкавина: «Вероятность того, что «Динамо» станет чемпионом, приблизилась к 0,1%. Особенно в контексте игры с «Ростовом»
Ранее «Динамо» сообщило, что у 22-летнего нападающего диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Восстановление займет около полугода.
– Для самого Тюкавина в первую очередь это большая проблема. Надо пожелать Косте здоровья! Второе, для «Динамо», конечно, тоже большая сложность, он многие вопросы решал, один из лучших нападающих нашей лиги.
И у «Динамо», я думаю, вероятность того, что они станут чемпионами, приблизилась к 0,1%. Особенно в контексте той игры, которую они показали на предсезонке, и той, что выдали в Ростове (1:1 – Спортс’‘).
– Холодная погода, которая была в Ростове, могла бы сыграть свою роль?
– Нет, не могла, так сложились обстоятельства. Никто не знает, почему это происходит. И так же Осипенко сейчас кто-то будет винить, мол, дернул за майку. Таких захватов, дерганий за майку в году происходит миллион, – сказал бывший игрок «Зенита».
После 19 туров «Динамо» занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ с 36 очками и отстает от лидирующих «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на 4 балла.
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