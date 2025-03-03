Овечкин позвонил Тюкавину и поддержал его после травмы. Форвард «Динамо» порвал «кресты» и выбыл на полгода
Александр Овечкин позвонил Константину Тюкавину после травмы форварда «Динамо».
В матче 19-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:1) 22-летний нападающий досрочно покинул поле в середине первого тайма.
После дополнительного обследования было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. Ожидаемый срок восстановления – около полугода.
«Александр дружит с Тюкавиным, сказал, что он лично позвонил и поддержал его», – сказал представитель Александра Овечкина Глеб Чистяков.
«Динамо» подтвердило «кресты» у Тюкавина: «У Кости субтотальное повреждение передней крестообразной связки, ориентировочные сроки – около полугода. Тюка, сил и терпения!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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