Овечкин позвонил Тюкавину и поддержал его после травмы. Форвард «Динамо» порвал «кресты» и выбыл на полгода

Александр Овечкин позвонил Константину Тюкавину после травмы форварда «Динамо».

В матче 19-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:1) 22-летний нападающий досрочно покинул поле в середине первого тайма.

После дополнительного обследования было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. Ожидаемый срок восстановления – около полугода.

«Александр дружит с Тюкавиным , сказал, что он лично позвонил и поддержал его», – сказал представитель Александра Овечкина Глеб Чистяков.

«Динамо» подтвердило «кресты» у Тюкавина: «У Кости субтотальное повреждение передней крестообразной связки, ориентировочные сроки – около полугода. Тюка, сил и терпения!»