«Реал» выиграл 6 матчей подряд в ЛЧ после 0:2 от «Ливерпуля»

«Реал» продлил победную серию в матчах Лиги чемпионов.

В первой игре 1/8 финала команда Карло Анчелотти одержала победу над «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1).

«Реал » одержал 6-ю подряд победу в текущем розыгрыше ЛЧ. Последний раз мадридцы проигрывали в турнире 27 ноября – «Ливерпулю» в общем этапе (0:2).

Ответное дерби «Атлетико » и «Реала» на «Метрополитано» пройдет в следующую среду, 12 марта.