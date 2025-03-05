«Реал» выиграл 6 матчей подряд в ЛЧ после 0:2 от «Ливерпуля»
«Реал» продлил победную серию в матчах Лиги чемпионов.
В первой игре 1/8 финала команда Карло Анчелотти одержала победу над «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1).
«Реал» одержал 6-ю подряд победу в текущем розыгрыше ЛЧ. Последний раз мадридцы проигрывали в турнире 27 ноября – «Ливерпулю» в общем этапе (0:2).
Ответное дерби «Атлетико» и «Реала» на «Метрополитано» пройдет в следующую среду, 12 марта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости