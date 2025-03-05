«Реал» победил «Атлетико» в основное время впервые за 9 матчей
«Реал» обыграл «Атлетико» в основное время впервые за 9 матчей.
Команда Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Сливочные» выиграли дерби в основное время впервые с сентября 2022 года.
В 8 предыдущих встречах во всех турнирах «Реал» дважды одержал победу в дополнительное время: в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне-2022/23 и полуфинале Суперкубка Испании сезона-2023/24. Также команды четырежды сыграли вничью, еще две игры завершились в пользу «Атлетико».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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