«Реал» победил «Атлетико» в основное время впервые за 9 матчей

«Реал» обыграл «Атлетико» в основное время впервые за 9 матчей.

Команда Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сливочные» выиграли дерби в основное время впервые с сентября 2022 года.

В 8 предыдущих встречах во всех турнирах «Реал » дважды одержал победу в дополнительное время: в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне-2022/23 и полуфинале Суперкубка Испании сезона-2023/24. Также команды четырежды сыграли вничью, еще две игры завершились в пользу «Атлетико ».