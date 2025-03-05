24-летний Родриго вошел в пятерку самых молодых игроков, забивших 25 голов в ЛЧ. Моложе были Холанд, Мбаппе, Месси и Рауль
Родриго вошел в топ-5 самых молодых игроков с 25 голами в ЛЧ.
Вингер «Реала» отличился в первом матче 1/8 финала против «Атлетико» (1:1, второй тайм).
Родриго достиг отметки в 25 голов в Лиге чемпионов в возрасте 24 лет и 54 дней.
Только Эрлинг Холанд (22 года, 46 дней), Килиан Мбаппе (22 года, 80 дней), Лионель Месси (22 года, 86 дней) и Рауль (23 года, 252 дня) делали это в более молодом возрасте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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