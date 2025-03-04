«Реал» проводит 500-й матч в ЛЧ/КЕЧ – это рекорд турнира. У мадридцев 301 победа, 85 ничьих и 113 поражений
«Реал» проводит юбилейный матч в главном еврокубке.
«Сливочные» принимают «Атлетико» в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
Эта игра стала 500-й для «Реала» в рамках Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов за всю историю. Мадридцы первыми достигли этой отметки.
Статистика «Реала» выглядит следующим образом: 301 победа, 85 ничьих и 113 поражений. Клуб выигрывал трофей 15 раз – больше всех.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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