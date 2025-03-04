Вальверде играет с «Атлетико», не полностью восстановившись после травмы. Хавбек «Реала» играл с повреждением и против «Ман Сити»
Федерико Вальверде сыграет с «Атлетико», несмотря на травму.
Полузащитник «Реала» начнет матч 1/8 финала Лиги чемпионов в стартовом составе и с капитанской повязкой.
El Partidazo de COPE сообщает, что Вальверде еще не полностью восстановился от повреждения. В ответном стыковом матче с «Манчестер Сити» (3:1) 19 февраля уругваец также играл с недолеченной травмой, которую, как утверждается, он получил в матче Ла Лиги с «Осасуной».
Напомним, Вальверде пропустил два предыдущих матча «Реала» – с «Реал Сосьедад» в Кубке Испании и с «Бетисом» в чемпионате.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Partidazo de COPE
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