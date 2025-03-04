Фанаты «Атлетико» шумели во время минуты молчания о Дорадо. Болельщики «Реала» аплодировали, чтобы их заглушить

Фанаты «Атлетико» не соблюдали минуту молчания перед матчем с «Реалом».

Перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу » была объявлена минута молчания в память о Хавьере Дорадо . Бывший игрок «Реала » скончался в возрасте 48 лет.

Фанаты «Атлетико » в этот момент начали свистеть и издавать шум. В попытке заглушить их болельщики «Реала» начали аплодировать.