Фанаты «Атлетико» шумели во время минуты молчания о Дорадо. Болельщики «Реала» аплодировали, чтобы их заглушить
Фанаты «Атлетико» не соблюдали минуту молчания перед матчем с «Реалом».
Перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» была объявлена минута молчания в память о Хавьере Дорадо. Бывший игрок «Реала» скончался в возрасте 48 лет.
Фанаты «Атлетико» в этот момент начали свистеть и издавать шум. В попытке заглушить их болельщики «Реала» начали аплодировать.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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