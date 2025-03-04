Родриго упал в штрафной «Атлетико» – Галан придержал его за руку. Тюрпен не назначил пенальти
Родриго не смог заработать пенальти на первых минутах матча с «Атлетико».
На 6-й минуте дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов вингер «Реала», двумя минутами ранее открывший счет в матче, упал в штрафной площади «Атлетико» после борьбы с Хави Галаном – защитник «матрасников» придерживал бразильца за руку.
Главный арбитр матча Клеман Тюрпен не стал назначать 11-метровый, ВАР также не вмешался в эпизод.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).
Изображения: кадры из трансляции Movistar
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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