Родриго упал в штрафной «Атлетико» – Галан придержал его за руку. Тюрпен не назначил пенальти

Родриго не смог заработать пенальти на первых минутах матча с «Атлетико».

На 6-й минуте дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов вингер «Реала », двумя минутами ранее открывший счет в матче, упал в штрафной площади «Атлетико » после борьбы с Хави Галаном – защитник «матрасников» придерживал бразильца за руку.

Главный арбитр матча Клеман Тюрпен не стал назначать 11-метровый, ВАР также не вмешался в эпизод.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).

Изображения: кадры из трансляции Movistar