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  • Флик об ЛЧ: «Легких матчей на данном этапе не бывает. Я всегда сосредоточен на следующей игре, поэтому скажу, что «Бенфика» – самый сложный соперник»
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Флик об ЛЧ: «Легких матчей на данном этапе не бывает. Я всегда сосредоточен на следующей игре, поэтому скажу, что «Бенфика» – самый сложный соперник»

Ханс-Дитер Флик высказался об участии в решающих стадиях Лиги чемпионов.

В 1/8 финала турнира «Барселона» встретится с «Бенфикой».

– Я думаю, что на данном этапе легких матчей не бывает. Нужно быть сосредоточенными. Я думаю, что «Бенфика» – фантастическая команда, и на стадионе наверняка будет невероятная атмосфера. Это будет сложный матч.

– Является ли «Барса» фаворитом? Кто самый сложный соперник?

– Я всегда сосредоточен на следующей игре, поэтому могу сказать, что «Бенфика» – самый сложный соперник. Нужно выкладываться на полную в каждой игре, не только в Лиге чемпионов, но и в Ла Лиге. Мы должны бороться и выкладываться на полную в каждой игре.

– Какие черты «Бенфики» вам нравятся?

– Мне очень нравится, как они играют с мячом. У них очень хорошая динамика, они играют через оба фланга. Очень сложно защищаться против команды с такой тактикой, но мы готовы, – сказал главный тренер «Барселоны». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
logoБенфика
logoЛа Лига
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