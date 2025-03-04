Флик о матче с «Бенфикой»: «Барсе» предстоит встреча с одной из лучших команд ЛЧ. Надеюсь, что мы будем подготовлены лучше, чем в прошлый раз»

Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче «Барселоны» и «Бенфики».

Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 5 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

– Конечно, мы должны думать о том, что впереди ответный матч. Завтра нам предстоит встреча с одной из лучших команд Лиги чемпионов. Они выступили очень хорошо, они очень уверены в себе и играют очень хорошо. Мы должны быть лучше них.

– Этот матч будет иметь что-то общее с январским?

– У них есть свое представление о том, как они хотят играть, а у нас – свое. У обеих команд очень хорошие стратегии. Я надеюсь, что мы будем подготовлены лучше, чем в прошлый раз. Как я уже сказал, это будет сложный матч, и мы надеемся, что будем подготовлены лучше, – сказал главный тренер «Барселоны».

Предыдущий матч между этими командами завершился победой «блауграны» со счетом 5:4.