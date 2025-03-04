Флик о матче с «Бенфикой»: «Барсе» предстоит встреча с одной из лучших команд ЛЧ. Надеюсь, что мы будем подготовлены лучше, чем в прошлый раз»
Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 5 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
– Конечно, мы должны думать о том, что впереди ответный матч. Завтра нам предстоит встреча с одной из лучших команд Лиги чемпионов. Они выступили очень хорошо, они очень уверены в себе и играют очень хорошо. Мы должны быть лучше них.
– Этот матч будет иметь что-то общее с январским?
– У них есть свое представление о том, как они хотят играть, а у нас – свое. У обеих команд очень хорошие стратегии. Я надеюсь, что мы будем подготовлены лучше, чем в прошлый раз. Как я уже сказал, это будет сложный матч, и мы надеемся, что будем подготовлены лучше, – сказал главный тренер «Барселоны».
Предыдущий матч между этими командами завершился победой «блауграны» со счетом 5:4.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий