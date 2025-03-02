Флик о 15 матчах без поражений: «Я не удивлен. «Барселона» хорошо играет, владеет мячом, надежнее обороняется. Хотим бороться за все трофеи»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал 15-матчевую серию «Барселоны» без поражений.
«Я не удивлен выступлениями команды. После проигрыша «Атлетико» в декабре я сказал, что мы играли хорошо. И мы хорошо играли все это время, мы сосредоточенны, мы владеем мячом, надежнее обороняемся.
Все может быстро измениться, очень важно сохранять концентрацию. Впереди долгий путь в Ла Лиге, Кубке Испании, Лиге чемпионов, но мы всегда бьемся за все трофеи. Мы хотим за них бороться.
Не могу говорить, что у нас лучшая полузащита в Европе или мире, но она определенно очень высокого уровня.
Я не заглядываю далеко, я всегда смотрю на следующий матч. Другого подхода у меня не бывает. Мы лидируем в Ла Лиге и теперь должны сосредоточиться на «Бенфике», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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