«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 19,2%. Шансы «Барсы» – 14,8%, «Интера» – 14%, «Арсенала» – 11,6%, «Реала» – 9,8% (Opta)
Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.
На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала турнира. Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части соревнования, и в 19,2% случаев победителями становились мерсисайдцы.
Весь рейтинг выглядит так:
1. «Ливерпуль» – 19,2%;
2. «Барселона» – 14,8%;
3. «Интер» – 14%;
4. «Арсенал» – 11,6%;
5. «Реал» – 9,8%;
6. «ПСЖ» – 9,5%;
7. «Байер» – 5,4%;
8. «Бавария» – 5,3%;
9. «Атлетико» – 4,2%;
10. «Бенфика» – 1,3%;
11-12. «Боруссия» Дортмунд – 1,1%;
11-12. «Лилль» – 1,1%;
13. «Астон Вилла» – 0,9%;
14. ПСВ – 0,7%;
15-16. «Брюгге» – 0,4%;
15-16. «Фейеноорд» – 0,4%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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