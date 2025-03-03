«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 19,2%. Шансы «Барсы» – 14,8%, «Интера» – 14%, «Арсенала» – 11,6%, «Реала» – 9,8% (Opta)

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала турнира. Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части соревнования, и в 19,2% случаев победителями становились мерсисайдцы.

Весь рейтинг выглядит так:

1. «Ливерпуль » – 19,2%;

2. «Барселона » – 14,8%;

3. «Интер » – 14%;

4. «Арсенал» – 11,6%;

5. «Реал » – 9,8%;

6. «ПСЖ» – 9,5%;

7. «Байер» – 5,4%;

8. «Бавария » – 5,3%;

9. «Атлетико» – 4,2%;

10. «Бенфика» – 1,3%;

11-12. «Боруссия» Дортмунд – 1,1%;

11-12. «Лилль» – 1,1%;

13. «Астон Вилла» – 0,9%;

14. ПСВ – 0,7%;

15-16. «Брюгге» – 0,4%;

15-16. «Фейеноорд» – 0,4%.