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Прокуратура потребовала приговорить Платини и Блаттера к 20 месяцам тюрьмы условно по делу о коррупции

Мишеля Платини и Йозефа Блаттера могут приговорить к условному лишению свободы.

Бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-президента УЕФА Платини обвиняют в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков, которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.

Блаттер и Платини были оправданы в 2022 году судом низшей инстанции Швейцарии после семилетнего расследования, однако прокуратура оспорила это решение.

Сегодня федеральный прокурор Томас Хильдбранд потребовал приговорить бывшего президента Платини и экс-главу ФИФА Блаттера к двадцати месяцам тюремного заключения условно с двухлетним испытательным сроком.

«Блаттер и Платини виновны», – заявил Хильдбранд по окончании своей речи, которая заняла более трех часов. 

Такое же наказание запрашивала прокуратура во время предыдущего рассмотрения дела. 

Блаттер о суде по делу о коррупции: «В отношении меня ведется охота на ведьм, это выглядит как вендетта. Я уверен, что буду оправдан, я честный человек»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoЙозеф Блаттер
logoФИФА
logoМишель Платини
logoУЕФА
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