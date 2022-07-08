Мутко об оправдании Блаттера и Платини: «Я очень рад. То, что происходило вокруг них, – абсурд»

рад оправдательному приговору и .

Бывший президент и экс-глава УЕФА сегодня были оправданы по делу о коррупции.

«Я всегда уважал Блаттера за все, что он сделал для мирового футбола и для России. Не думаю, что какой-то другой руководитель сделал бы столько. То, в чем его обвиняли, – глупость. Я очень рад.

Что касается Платини, то он великий футболист, который сделал серьезной организацией. То, что происходило вокруг них, – абсурд», – сказал бывший президент РФС и министр спорта России.

«Не могу нормально дышать». Блаттеру стало плохо за час до суда – ему с Платини грозило до 5 лет тюрьмы за коррупцию