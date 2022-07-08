Мутко об оправдании Блаттера и Платини: «Я очень рад. То, что происходило вокруг них, – абсурд»

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Виталий Мутко рад оправдательному приговору Йозефа Блаттера и Мишеля Платини.

Бывший президент ФИФА и экс-глава УЕФА сегодня были оправданы по делу о коррупции.

«Я всегда уважал Блаттера за все, что он сделал для мирового футбола и для России. Не думаю, что какой-то другой руководитель сделал бы столько. То, в чем его обвиняли, – глупость. Я очень рад.

Что касается Платини, то он великий футболист, который сделал УЕФА серьезной организацией. То, что происходило вокруг них, – абсурд», – сказал бывший президент РФС и министр спорта России.

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