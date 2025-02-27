Блаттер о суде по делу о коррупции: «В отношении меня ведется охота на ведьм, это выглядит как вендетта. Я уверен, что буду оправдан, я честный человек»

Йозеф Блаттер считает, что в отношении него идет «охота на ведьм».

В понедельник состоится апелляционное слушание по делу о предполагаемых коррупционных выплатах бывшего президента ФИФА экс-главе УЕФА Мишелю Платини.

Блаттер и Платини были оправданы в 2022 году судом низшей инстанции Швейцарии после семилетнего расследования платежа в размере 2 миллионов швейцарских франков (2,24 миллиона долларов), однако прокуратура Швейцарии оспорила это решение.

«Федеральный уголовный суд в 2022 году постановил, что контракт между мной и Платини был правильным, и я ожидаю, что новый суд подтвердит это решение. Апелляция – это абсолютный бред. В отношении меня ведется охота на ведьм, это выглядит как вендетта.

Я полностью уверен, что буду оправдан. Я честный человек», – сказал 88-летний Блаттер в интервью Reuters.