Блаттер о суде по делу о коррупции: «В отношении меня ведется охота на ведьм, это выглядит как вендетта. Я уверен, что буду оправдан, я честный человек»
Йозеф Блаттер считает, что в отношении него идет «охота на ведьм».
В понедельник состоится апелляционное слушание по делу о предполагаемых коррупционных выплатах бывшего президента ФИФА экс-главе УЕФА Мишелю Платини.
Блаттер и Платини были оправданы в 2022 году судом низшей инстанции Швейцарии после семилетнего расследования платежа в размере 2 миллионов швейцарских франков (2,24 миллиона долларов), однако прокуратура Швейцарии оспорила это решение.
«Федеральный уголовный суд в 2022 году постановил, что контракт между мной и Платини был правильным, и я ожидаю, что новый суд подтвердит это решение. Апелляция – это абсолютный бред. В отношении меня ведется охота на ведьм, это выглядит как вендетта.
Я полностью уверен, что буду оправдан. Я честный человек», – сказал 88-летний Блаттер в интервью Reuters.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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