Александр Мостовой: «Кто остановит «Спартак»? Этого человека нет в Москве – Абаскаль, только он может»

Александр Мостовой вновь упомянул Гильермо Абаскаля в контексте «Спартака».

Красно-белые под руководством Деяна Станковича обыграли «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0) и догнали по очкам лидеров – «Краснодар» и «Зенит» (40 очков).

«Кто остановит «Спартак»? Этого человека нет в Москве. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Абаскаль – он только мог остановить этот «Спартак».

Ну, конечно же, это шутка. Но все-таки надо напоминать, особенно тем людям, которые мало понимают в футболе», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».