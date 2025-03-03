Александр Мостовой: «Кто остановит «Спартак»? Этого человека нет в Москве – Абаскаль, только он может»
Александр Мостовой вновь упомянул Гильермо Абаскаля в контексте «Спартака».
Красно-белые под руководством Деяна Станковича обыграли «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0) и догнали по очкам лидеров – «Краснодар» и «Зенит» (40 очков).
«Кто остановит «Спартак»? Этого человека нет в Москве. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Абаскаль – он только мог остановить этот «Спартак».
Ну, конечно же, это шутка. Но все-таки надо напоминать, особенно тем людям, которые мало понимают в футболе», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости