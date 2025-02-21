  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зарема о Кахигао: «Насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Саласара. «Спартак» точно не зависит от агентов? Шанс заиграть молодым русским при таком руководстве – 0,3%»
65

Зарема о Кахигао: «Насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Саласара. «Спартак» точно не зависит от агентов? Шанс заиграть молодым русским при таком руководстве – 0,3%»

Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».

«Стендап у Кахигао удался. Всех насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Саласара, который уже побывал у них на сборах и успел сняться в ролике, а также неумением договорится с коллегами-турками из «Бешикташа» по Фернандешу.

Зачем тратить 1,5 месяца на трансфер поломанного-переломанного Илича, а в итоге привезти игрока из клуба Рибалты за дорого и аргентинца, которых пачками везли и до Кахигао во все клубы РПЛ?

«Спартак» точно не зависит от агентов? Суперкрутой скаут сам ищет игроков на усиление, которых потом продаст дороже? Кто еще может купить 27-летнего игрока из АЕК, которого забрали за 20 млн евро?

Или продавать и пристраивать игроков, видимо, ниже достоинства Кахигао. Проще распустить всех ненужных с выплатами. И сколько таких было и будет: Мевля, Бальде, Тавареш, Жозе, Шамар, Селихов. Кто следующий уйдет с полными карманами? Абена или Медина? Если только агенты последнего сами не пристроят его.

Зачем молодежь возить на сборы с основой, если никого не оставляют на сезон? Чтобы те своими глазами увидели, что шансов у них нет?

Идите все сразу по пути Мелешина в «Сочи» или куда-нибудь еще! При хорошем стечении обстоятельств будет шанс года через три оказаться на лавке «Зенита», чтобы заполнить российский слот.

Но шанс заиграть молодым русским за «Спартак» при таком спортивном директоре и подходе руководства – 0,3%», – сказала супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

Глебов в «Динамо», у «Зенита» сорвался новичок за 20 млн. Трансферный дедлайн в РПЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoФрансис Кахигао
logoЗенит
logoИван Илич
logoБешикташ
logoпремьер-лига Россия
logoРодриго Саласар
logoСпартак
logoЗарема Салихова
logoМиха Мевля
logoТомаш Тавареш
logoВиллиан Жозе
logoКейта Бальде
logoШамар Николсон
logoАлександр Селихов
logoЖедсон Фернандеш
logoМиенти Абена
logoХесус Медина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
96 минут назадLive
«Реал» и «Атлетико» 6 раз играли друг с другом в ЛЧ – дважды в финале, у «сливочных» 4 победы, у «матрасников» – 1. Клубы встретятся в 1/8 финала
3313 минут назад
Кутепов о зарплатах футболистов: «80% критиков даже половины такого пути не пройдут, они не видят всю подноготную. Зачем уезжать в Европу только чтобы сказать «я играл в Европе»? Тут с головой что-то»
2231 минуту назад
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером»
47442 минуты назад
Гурцкая о «Зените»: «Засыпают деньгами – и все. Узнают, сколько человек стоит – быстро решают, готовы ли столько заплатить. Поэтому могут подписать за 48 часов, а другим надо сопли жевать месяц»
1150 минут назад
«Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кавасаки» в 1/8 финала азиатской ЛЧ, «Аль-Наср» Роналду – с «Эстеглялем», «Аль-Хилаль» Малкома – с «Пахтакором» и другие пары
452 минуты назад
Агузаров о Черчесове: «Три зарубежных клуба связывались со мной, из Ирана – тоже. Россия у него в приоритете, но только борьба за чемпионство – важно закрыть гештальт»
1257 минут назад
У Артуро Видаля максимально романтичная девушка. Что она ему подарила?
сегодня, 11:00Спецпроект
«Мбаппе напоминает Роналдо – быстрый, сильный, может забить с любого угла обеими ногами. Один из лучших игроков мира». Экс-президент «Реала» Кальдерон о Килиане
16сегодня, 10:58
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций начнется в 16:00
сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Пойет об Антони: «Он идеально подходит для Ла Лиги, пока все намного лучше, чем в «МЮ». Быть хорошим игроком не значит, что ты сможешь заиграть в любой лиге»
220 минут назад
Мареска о «Челси»: «Моя цель – вернуть клуб туда, где он должен быть – в топ-4 в АПЛ. Мы недовольны результатами, задача этой команды – не просто выживать, а бороться за трофеи»
135 минут назад
Пономарев о Зделаре: «В «Зените» уже есть тихоход из ЦСКА – Ахметов, Семака будто заставляют покупать таких игроков. Понятно что у них денег до черта, им все равно, кому платить»
1сегодня, 10:59
Ленини о «Краснодаре»: «Верю, что мы можем стать чемпионами. Судьи к какой-то команде пренебрегают критериями, к другой – нет. Хочу, чтобы они трактовали моменты одинаково»
9сегодня, 10:47
Чемпионат Франции. «Ренн» против «Реймса», «Лилль» примет «Монако» Головина в субботу, «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Лионом» в воскресенье
2сегодня, 09:53
Чемпионат Германии. «Фрайбург» против «Вердера», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Бавария» примет «Айнтрахт» в воскресенье
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Сельта» примет «Осасуну», «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» сыграет с «Жироной» в воскресенье
1сегодня, 08:43
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Удинезе», «Милан» и «Интер» проведут матчи в субботу, «Ювентус» и «Наполи» – в воскресенье
сегодня, 08:11
Агент о зарплате Ивана Игнатьева в Алжире в 20 000 долларов в месяц: «Информация близка к правде, но финансовый фактор не влиял на трансфер»
9сегодня, 07:57
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком», «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема встретятся в субботу
сегодня, 07:50