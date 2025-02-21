Зарема о Кахигао: «Насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Саласара. «Спартак» точно не зависит от агентов? Шанс заиграть молодым русским при таком руководстве – 0,3%»

Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».

«Стендап у Кахигао удался. Всех насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Саласара , который уже побывал у них на сборах и успел сняться в ролике, а также неумением договорится с коллегами-турками из «Бешикташа » по Фернандешу .

Зачем тратить 1,5 месяца на трансфер поломанного-переломанного Илича , а в итоге привезти игрока из клуба Рибалты за дорого и аргентинца, которых пачками везли и до Кахигао во все клубы РПЛ ?

«Спартак» точно не зависит от агентов? Суперкрутой скаут сам ищет игроков на усиление, которых потом продаст дороже? Кто еще может купить 27-летнего игрока из АЕК, которого забрали за 20 млн евро?

Или продавать и пристраивать игроков, видимо, ниже достоинства Кахигао . Проще распустить всех ненужных с выплатами. И сколько таких было и будет: Мевля , Бальде , Тавареш , Жозе , Шамар , Селихов . Кто следующий уйдет с полными карманами? Абена или Медина ? Если только агенты последнего сами не пристроят его.

Зачем молодежь возить на сборы с основой, если никого не оставляют на сезон? Чтобы те своими глазами увидели, что шансов у них нет?

Идите все сразу по пути Мелешина в «Сочи» или куда-нибудь еще! При хорошем стечении обстоятельств будет шанс года через три оказаться на лавке «Зенита», чтобы заполнить российский слот.

Но шанс заиграть молодым русским за «Спартак» при таком спортивном директоре и подходе руководства – 0,3%», – сказала супруга бывшего президента «Спартака » Леонида Федуна.

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