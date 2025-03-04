Даниил Денисов о новом спортивном директоре «Спартака» Кахигао: «Он отзывчив, внимателен к деталям. Мы достаточно часто контактируем»

Даниил Денисов высказался о качествах спортивного директора Франсиса Кахигао.

«Спартак» назначил 55-летнего испанца на эту должность в январе текущего года.

– Как часто вы общаетесь с Кахигао? Какой он человек?

– Тяжело сказать, какой он человек. Мы достаточно часто с ним как‑то контактируем. Он отзывчив, внимателен к деталям, – сказал футболист красно-белых.