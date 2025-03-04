Даниил Денисов о новом спортивном директоре «Спартака» Кахигао: «Он отзывчив, внимателен к деталям. Мы достаточно часто контактируем»
Даниил Денисов высказался о качествах спортивного директора Франсиса Кахигао.
«Спартак» назначил 55-летнего испанца на эту должность в январе текущего года.
– Как часто вы общаетесь с Кахигао? Какой он человек?
– Тяжело сказать, какой он человек. Мы достаточно часто с ним как‑то контактируем. Он отзывчив, внимателен к деталям, – сказал футболист красно-белых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости