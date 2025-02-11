Мостовой о трансферах «Спартака» при Кахигао: «И я бы работал, если бы мне дали 20 млн евро и сказали – купи кого хочешь! Я бы не двух, а пятерых привез. И не хуже, поверьте»

Александр Мостовой высказался о трансферах «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил о подписании вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт». Ранее к команде присоединился нападающий Ливай Гарсия.

«Уверен, что новичок «Спартака » Пабло Солари – хороший игрок. Так же как и другой новичок красно-белых Ливай Гарсия .

Франсис Кахигао работает! А что ему не работать? И я бы работал, если бы мне дали 20 миллионов евро и сказали – купи кого хочешь! Я бы не двух, а пятерых привез. И не хуже, поверьте. Когда человек получает 100 000 долларов, а ты ему 500 000 предлагаешь, конечно, он приедет в Россию!

А так, повторюсь, уверен, хорошие футболисты. Да, мы и Манфреда Угальде не знали, а теперь костариканец – лучший бомбардир РПЛ . И кто вспоминает, сколько за него заплатили?» – сказал бывший полузащитник сборной России.