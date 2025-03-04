«Наполи» продлил контракт с Оливерой до 2030 года
«Наполи» продлил контракт с Матиасом Оливерой.
Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано до конца июня 2030 года.
Уругваец выступает за неаполитанцев с сезона-2022/23. В текущем сезоне Оливера провел за клуб 22 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
Фото: x.com/sscnapoli
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Наполи»
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