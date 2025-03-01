«Наполи» не побеждает 5 матчей – 4 ничьих и поражение

«Наполи» продлил серию без побед до 5 игр.

Команда Антонио Конте разделила очки с «Интером » (1:1) в 27-м туре Серии А.

В последний раз партенопейцы побеждали 25 января. С тех пор они сыграли вничью с «Ромой» (1:1), «Удинезе» (1:1), «Лацио» (2:2) и «Интером», а также уступили «Комо» (1:2).

В следующем туре «Наполи » примет «Фиорентину».