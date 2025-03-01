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  • Конте после 1:1: «Интер» – военный корабль, его очень сложно победить. «Наполи» может сказать свое слово в Серии А. Будем цепляться когтями, как коты»
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Конте после 1:1: «Интер» – военный корабль, его очень сложно победить. «Наполи» может сказать свое слово в Серии А. Будем цепляться когтями, как коты»

Антонио Конте сравнил «Интер» с кораблем, а «Наполи» с котом.

«Конечно, есть небольшое разочарование из-за результата, потому что мы сыграли отличную игру против очень сильной команды. «Интер» – военный корабль, который строился годами, его очень сложно победить.

После такой игры мы понимаем, что можем сказать свое слово в чемпионате. Если мы всегда будем демонстрировать такую решимость, то мы будем на высоте до конца сезона. Мы будем как коты, цепляющиеся когтями.

Мы провели отличный матч. Мы заслуживали большего, но мы должны понимать, что зависим от себя. Я не удовлетворен. Мы должны продолжать в том же духе», – сказал тренер «Наполи» после ничьей с «Интером» (1:1).

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Tuttomercatoweb
logoНаполи
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
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