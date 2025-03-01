Индзаги про 1:1 с «Наполи»: «Сложный матч, «Интер» был отброшен назад после перерыва. Но естественно, что последние 15 минут будут особенно тяжелыми, когда у тебя свыше 40 матчей за сезон»

Симоне Индзаги объяснил возникшие в матче с «Наполи» (1:1) проблемы .

«Матч получился сложным. Первый тайм был равным, но после перерыва у нас возникли проблемы, «Наполи » отбросил нас назад. Но давайте не забывать, что нам противостоял соперник, который играет резко и сейчас намного более свеж, чем мы. Как бы там ни было, в эпизоде с голом мы должны были сыграть лучше.

Мы потеряли Димарко из-за мышечной проблемы и были вынуждены перевести Думфриса на левый фланг. Парни отдали все силы, и следует учитывать, что во вторник вечером мы играли в четвертьфинале Кубка Италии.

Мы продолжаем двигаться вперед. У нас очень сбалансированный чемпионат, за победу в котором борются сильные команды. «Наполи», «Аталанта», «Ювентус», «Лацио» – все они проводят отличный сезон.

В матчах с ними нужно играть идеально, но нам это не удается. Нельзя было позволять Лоботке проникнуть в нашу штрафную, но вполне естественно, что последние 15 минут будут особенно сложными, когда ты проводишь свыше 40 матчей за сезон», – сказал главный тренер «Интера » в эфире DAZN.