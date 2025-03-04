Давиташвили о Кварацхелии: «Магазины во Франции закрываются рано, иногда даже в обед. Хвичу это удивило – потребовалось 4-5 дней, чтобы привыкнуть»
Зурико Давиташвили рассказал об адаптации Хвичи Кварацхелии во Франции.
Полузащитник перешел из «Наполи» в «ПСЖ» в январе 2025 года.
«Во Франции, даже в провинции, часы работы магазинов строго соблюдаются. Они закрываются рано, иногда даже во время обеденного перерыва. Это его удивило.
Хвиче потребовалось четыре или пять дней, чтобы привыкнуть к этому», – сказал грузинский хавбек «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили в интервью Le Parisien.
Отмечается, что в Париже все магазины закрываются не позднее 22 часов.
«Лион» пожаловался лиге на игру Хвичи за «ПСЖ» против него. Текстор написал, что переход Кварацхелии «противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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