Давиташвили о Кварацхелии: «Магазины во Франции закрываются рано, иногда даже в обед. Хвичу это удивило – потребовалось 4-5 дней, чтобы привыкнуть»

Зурико Давиташвили рассказал об адаптации Хвичи Кварацхелии во Франции.

Полузащитник перешел из «Наполи» в «ПСЖ » в январе 2025 года.

«Во Франции, даже в провинции, часы работы магазинов строго соблюдаются. Они закрываются рано, иногда даже во время обеденного перерыва. Это его удивило.

Хвиче потребовалось четыре или пять дней, чтобы привыкнуть к этому», – сказал грузинский хавбек «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили в интервью Le Parisien.

Отмечается, что в Париже все магазины закрываются не позднее 22 часов.

«Лион» пожаловался лиге на игру Хвичи за «ПСЖ» против него. Текстор написал, что переход Кварацхелии «противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии»