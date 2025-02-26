Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Хвича – 3-й, Леау – 4-й, Гакпо – 7-й
Винисиус Жуниор возглавил список лучших левых вингеров мира.
Футболист «Реала» занял первую строчку в рейтинге, составленном британским журналом FourFourTwo.
В десятку лучших вошли:
1. Винисиус Жуниор, «Реал».
2. Рафинья Диас, «Барселона».
3. Хвича Кварацхелия, «ПСЖ».
4. Рафаэл Леау, «Милан».
5. Брэдли Барколя, «ПСЖ».
6. Луис Диас, «Ливерпуль».
7. Коди Гакпо, «Ливерпуль».
8. Нико Уильямс, «Атлетик».
9. Энтони Гордон, «Ньюкасл».
10. Каору Митома, «Брайтон».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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