«Лион» пожаловался лиге на игру Хвичи за «ПСЖ» против него. Текстор написал, что переход Кварацхелии «противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии»

«Лион» отправил жалобу из-за участия Хвичи Кварацхелии в матче «ПСЖ».

23 февраля «Лион» уступил «ПСЖ» (2:3) в игре 23-го тура Лиги 1.

«Лион» принял решение обратиться в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги из-за участия грузинского футболиста парижан в этом матче, сообщает L’Équipe.

В электронном письме президент клуба Джон Текстор написал, что переход Кварацхелии в «ПСЖ» «стал возможным только благодаря финансированию клуба, которое противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии», и добавил, что «одобрение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административных правил французской лиги».

«Лион» опирается на статью 560 в регламенте Лиги 1. Пункт гласит: «В случае нарушения одного из положений, касающихся квалификации и/или участия игрока, и независимо от других возможных применимых санкций, нарушившему клубу засчитывается поражение, но подавший жалобу клуб не получает очков. Если это матч, в котором должен был быть выявлен победитель, то победителем объявляется клуб, подавший жалобу».

Владелец «Лиона»: «Спрашивал Аль-Хелайфи: «Кого волнует Лига 1, если в ней нет конкуренции?» Это разрушает чемпионат. Он похож на красавчика из школы на самой красивой машине»