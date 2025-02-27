  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лион» пожаловался лиге на игру Хвичи за «ПСЖ» против него. Текстор написал, что переход Кварацхелии «противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии»
21

«Лион» пожаловался лиге на игру Хвичи за «ПСЖ» против него. Текстор написал, что переход Кварацхелии «противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии»

«Лион» отправил жалобу из-за участия Хвичи Кварацхелии в матче «ПСЖ».

23 февраля «Лион» уступил «ПСЖ» (2:3) в игре 23-го тура Лиги 1.

«Лион» принял решение обратиться в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги из-за участия грузинского футболиста парижан в этом матче, сообщает L’Équipe.

В электронном письме президент клуба Джон Текстор написал, что переход Кварацхелии в «ПСЖ» «стал возможным только благодаря финансированию клуба, которое противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии», и добавил, что «одобрение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административных правил французской лиги».

«Лион» опирается на статью 560 в регламенте Лиги 1. Пункт гласит: «В случае нарушения одного из положений, касающихся квалификации и/или участия игрока, и независимо от других возможных применимых санкций, нарушившему клубу засчитывается поражение, но подавший жалобу клуб не получает очков. Если это матч, в котором должен был быть выявлен победитель, то победителем объявляется клуб, подавший жалобу».

Владелец «Лиона»: «Спрашивал Аль-Хелайфи: «Кого волнует Лига 1, если в ней нет конкуренции?» Это разрушает чемпионат. Он похож на красавчика из школы на самой красивой машине»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Équipe
logoПСЖ
logoЛион
logoлига 1 Франция
logoХвича Кварацхелия
Джон Текстор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Месси назвал меня гребаным негром. Позже он объяснил, что аргентинские игроки так называют друг друга, тема была закрыта. Я очень уважаю Лео». Дренте об аргентинце
2612 минут назад
«Милан» опустился на 8-е место в Серии А. Команда Консейсау отстает от «Интера» на 16 очков
1820 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Болонье» в гостях
8025 минут назад
«Футбол будет вечно самым популярным спортом с отрывом. На 2-м месте биатлон и хоккей. Лыжные гонки стали популярнее, остальные виды сильно уступают». Экс-биатлонист Васильев о России
231 минуту назад
«Ямаль – феномен, мы смотрим на следующего обладателя «Золотого мяча». Ламин может выиграть его несколько раз в ближайшие годы». Футре о вингере «Барсы»
1139 минут назад
«Для Грузии очень хорошо, что и мэр Тбилиси, и президент страны – футболисты. Сейчас в стране все нормально и спокойно». Джанашия о политике
1746 минут назад
Соломатин о помощи от футболистов на СВО: «Мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был – от Калешина, он с нами, продолжает поддерживать»
2055 минут назад
Журналист Падован о «Юве»: «Провал почти тотальный. Клуб потерял еще один год после трех сезонов при Аллегри. Мотта будет уволен в конце сезона, думаю»
8сегодня, 21:00
Дренте об «Алании»: «Мои партнеры любили водку, перед матчами выпивали по рюмке. Там это было нормально. Но я предпочитал виски»
28сегодня, 20:47
Тебас сравнил «Ман Сити» с Enron: «Те тоже переписывали свои убытки на разные компании, и это привело к их краху. Хотим, чтобы «горожане» подверглись санкциям»
41сегодня, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Соломатин о встрече с Широковым: «Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона, с охраной, и прошла мимо – не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел косо»
1 минуту назад
У «Милана» 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – «Лацио»
212 минут назад
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» обыграл «Лестер»
63715 минут назад
Таккинарди об игре с «Эмполи»: «Это был позор, в 1-м тайме «Юве» даже не хотел бежать. Мотте нужно заставить игроков понять, что нужно уважать футболку. Но ему нельзя отрываться от команды»
147 минут назад
Йорк о будущем Палмера: «Ливерпуль» может быть вариантом, если Салах уйдет. В «МЮ» Коул не пойдет, потому что он из «Сити». В «Арсенал» тоже – там Сака»
5сегодня, 20:59
Капелло о словах Мотты: «Это атака на всех. Мы не увидели упорства, решимости, качества. В неудачах виноват и Джунтоли – «Юве» много потратил, но никто из игроков не делает разницу»
2сегодня, 20:44
Депутат Ламейкин о матчах сборной России: «Это практика, тренировка, международные взаимоотношения. Я бы не ставил под сомнение необходимость их проведения»
1сегодня, 19:59
Гусев о критике Лички: «Когда у тебя свой стиль, будут и проблемные места. Мы видим, что творится с Гвардиолой, его контроль мяча раскусили. Идеальных команд не существует»
4сегодня, 19:54
«Зениту» нельзя терять очки, но и бросаться с открытым забралом на ЦСКА тоже нет смысла. Это игра на три результата». Радимов о матче РПЛ
10сегодня, 19:52
Уголовное дело против владельца «Монако» Рыболовлева закрыто – в 2017-м бизнесмена обвинили в коррупции и незаконном влиянии. Использование содержимого телефона его адвоката признано неправомерным
2сегодня, 19:48