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Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Даем игроков другим командам, потом будем забирать. Это менталитет. Вопрос не ко мне, задайте его Семаку»

Андрей Аршавин высказался о политике «Зенита» в отношении воспитанников.

– «Зенит» отдал всех, а своих нет. На скамейке из воспитанников только Кержаков и Чистяков.

– Это не ко мне вопрос, честно.

– К кому?

– Не знаю, к главному тренеру «Зенита». Я же не могу их привести и посадить туда.

– Вы разговариваете с Семаком, с руководством, почему так происходит? Воспитанникам никакого шанса не дается.

– Мы уже поговорили шесть лет назад. Ничего не изменилось.

– Что это был за разговор?

– Почему? Давайте что-то делать.

– С кем он был?

– Да со всеми.

– И что сказали? Результат важнее и на академию пофиг?

– Пофиг – нет, потому что «Зенит» тратит много денег на академию, мы привлекаем достаточно хороших игроков. Но…Главное – результат.

– А ради чего тогда академия существует?

– Ну, ее же не закроешь.

– То есть если бы можно было, закрыли бы?

– Да нет, конечно. 

– А зачем она тогда нужна?

– Мы даем игроков другим командам. Потом их будем забирать. 

– Зачем она нужна, если даже чтобы найти игрока на скамейку нужно покупать Зделара?

– Это менталитет. Вместо Ахметова не может кто-то сидеть? Конечно, может. 

Это вопрос не ко мне. Семака позовите и ему задайте [этот вопрос]. Такие игроки у нас точно есть, за шесть лет их можно было приготовить. Но у главной команды мнение другое.

Позовите их, я почему должен за Семака отвечать? – сказал в шоу «Это футбол, брат!» заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoАндрей Аршавин
logoЗенит
logoДмитрий Чистяков
logoСергей Семак
logoСаша Зделар
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Кержаков
logoИльзат Ахметов
Это футбол, брат!
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