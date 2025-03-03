Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Даем игроков другим командам, потом будем забирать. Это менталитет. Вопрос не ко мне, задайте его Семаку»
– «Зенит» отдал всех, а своих нет. На скамейке из воспитанников только Кержаков и Чистяков.
– Это не ко мне вопрос, честно.
– К кому?
– Не знаю, к главному тренеру «Зенита». Я же не могу их привести и посадить туда.
– Вы разговариваете с Семаком, с руководством, почему так происходит? Воспитанникам никакого шанса не дается.
– Мы уже поговорили шесть лет назад. Ничего не изменилось.
– Что это был за разговор?
– Почему? Давайте что-то делать.
– С кем он был?
– Да со всеми.
– И что сказали? Результат важнее и на академию пофиг?
– Пофиг – нет, потому что «Зенит» тратит много денег на академию, мы привлекаем достаточно хороших игроков. Но…Главное – результат.
– А ради чего тогда академия существует?
– Ну, ее же не закроешь.
– То есть если бы можно было, закрыли бы?
– Да нет, конечно.
– А зачем она тогда нужна?
– Мы даем игроков другим командам. Потом их будем забирать.
– Зачем она нужна, если даже чтобы найти игрока на скамейку нужно покупать Зделара?
– Это менталитет. Вместо Ахметова не может кто-то сидеть? Конечно, может.
Это вопрос не ко мне. Семака позовите и ему задайте [этот вопрос]. Такие игроки у нас точно есть, за шесть лет их можно было приготовить. Но у главной команды мнение другое.
Позовите их, я почему должен за Семака отвечать? – сказал в шоу «Это футбол, брат!» заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
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