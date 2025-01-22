Эракович о Ямале: «Самый талантливый игрок в мире, тут и спорить не о чем. Парню всего 17 лет, а у него уже такие результаты»

Страхиня Эракович поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля.

– Осенью вы дважды играли против действующих чемпионов Европы, испанцев. Как защитник, поделитесь впечатлениями от игры Ламина Ямаля, одного из главных мировых талантов.

– По-моему, Ламин – определенно самый талантливый игрок в мире, тут и спорить не о чем. Парню всего 17 лет, а у него уже такие результаты.

Но меня впечатлила сборная в целом – как они подготовлены, как каждый футболист в каждый момент времени знает, что делают другие.

В первой игре в Белграде я не мог решить, что хуже – когда тебя атакует Ламин Ямаль или Нико Уильямс.

В тот день мы добились хорошего результата, сыграли вничью 0:0, и это пока что последняя игра, в которой Испания не забивала своему сопернику, – сказал защитник «Зенита » и сборной Сербии .