Эракович о Ямале: «Самый талантливый игрок в мире, тут и спорить не о чем. Парню всего 17 лет, а у него уже такие результаты»
Страхиня Эракович поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля.
– Осенью вы дважды играли против действующих чемпионов Европы, испанцев. Как защитник, поделитесь впечатлениями от игры Ламина Ямаля, одного из главных мировых талантов.
– По-моему, Ламин – определенно самый талантливый игрок в мире, тут и спорить не о чем. Парню всего 17 лет, а у него уже такие результаты.
Но меня впечатлила сборная в целом – как они подготовлены, как каждый футболист в каждый момент времени знает, что делают другие.
В первой игре в Белграде я не мог решить, что хуже – когда тебя атакует Ламин Ямаль или Нико Уильямс.
В тот день мы добились хорошего результата, сыграли вничью 0:0, и это пока что последняя игра, в которой Испания не забивала своему сопернику, – сказал защитник «Зенита» и сборной Сербии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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