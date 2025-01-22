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Эракович о Ямале: «Самый талантливый игрок в мире, тут и спорить не о чем. Парню всего 17 лет, а у него уже такие результаты»

Страхиня Эракович поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля.

Осенью вы дважды играли против действующих чемпионов Европы, испанцев. Как защитник, поделитесь впечатлениями от игры Ламина Ямаля, одного из главных мировых талантов.

– По-моему, Ламин – определенно самый талантливый игрок в мире, тут и спорить не о чем. Парню всего 17 лет, а у него уже такие результаты.

Но меня впечатлила сборная в целом – как они подготовлены, как каждый футболист в каждый момент времени знает, что делают другие.

В первой игре в Белграде я не мог решить, что хуже – когда тебя атакует Ламин Ямаль или Нико Уильямс.

В тот день мы добились хорошего результата, сыграли вничью 0:0, и это пока что последняя игра, в которой Испания не забивала своему сопернику, – сказал защитник «Зенита» и сборной Сербии.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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