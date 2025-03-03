Фабио Капелло: «Анчелотти – лучший тренер в мире, он очень помог Мбаппе. Те, кто критиковал Килиана, говорили глупости»

Фабио Капелло оценил роль Карло Анчелотти в адаптации Килиана Мбаппе в «Реале».

«Анчелотти – лучший тренер в мире, потому что он умеет управлять командой, разбирается в футболе, знает, как выводить игроков на поле и жертвует собой. Он очень помог Килиану Мбаппе , это его заслуга.

Самое важное для тренера – понимать, что у тебя есть, и знать, куда ты хочешь двигаться. Ты провалишься, если не понимаешь этого, и Анчелотти прекрасно это знает.

Он (Мбаппе – Спортс’’) великий игрок. Ему понадобилось три месяца, чтобы понять, что такое «Реал ». Многие критиковали его, но они ничего не понимали и говорили глупости, и теперь мы видим, что он выдающийся игрок очень высокого уровня», – сказал бывший тренер «Реала», клубов Серии А и сборной России, выступая на церемонии представления номинантов на премию Laureus.