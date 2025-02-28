Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Модрич, Алаба и Диас посетили баскетбольное класико в Мадриде. «Реал» победил «Барселону» – 96:91
Килиан Мбаппе, Винисиус и Лука Модрич посетили баскетбольное класико в Мадриде.
Встреча между «Реалом» и «Барселоной» в Евролиге завершилась победой хозяев со счетом 96:91.
На игре также присутствовали другие футболисты мадридского клуба – Джуд Беллингем, Давид Алаба и Браим Диас.
Фото: x.com/MadridXtra
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер MadridXtra
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