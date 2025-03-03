Бензема о давлении на Мбаппе в «Реале»: «Если ты потерпишь неудачу, тебя убьют. Ты можешь выиграть «Золотой мяч», но если ты не забиваешь три матча подряд, все начинается сначала»

Карим Бензема высказался о давлении, оказываемом на Килиана Мбаппе.

«Я пришел [в «Реал»] очень молодым, в 21 год, а он – в 25. Он знает, что в «Мадриде », если ты потерпишь неудачу, тебя убьют. Давление огромное, и он это знает. Ты можешь выиграть «Золотой мяч » или что угодно еще, но если ты не забиваешь три матча подряд, все начинается сначала...

Он должен научиться жить с этим. Ему также придется оказывать сильное давление на себя. Каждая игра – это новая возможность забивать голы. Тебя подписали только для того, чтобы ты забивал голы. У него есть уровень, у него есть все, чтобы добиться успеха», – сказал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Иттихад », в эфире программы Los amigos de Edu.

Бензема о «Золотом мяче»: «Никто не заслуживал его больше, чем Винисиус. Он делает то, что делают только лучшие»