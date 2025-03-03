Ловчев о вызове Дугласа в сборную: «Кто‑то будет кричать, что мы русские, бить себя в грудь. Ребят, футбол стал интернациональным. «Реал», «Ман Сити» – сборные мира»
Защитник «Зенита» попал в расширенный список сборной на мартовский сбор.
«Нормально отношусь к вызову Сантоса в сборную России. Он же и в расширенном списке сборной Бразилии, это борьба за качество, Дуглас Сантос – хороший футболист. Да, кто‑то будет кричать, что мы русские, бить себя в грудь. Ребят, с неких пор футбол стал интернациональным. Карпин берет Дугласа еще и для того, чтобы просто заиграть его за сборную России. Эту фишку тоже надо продумывать.
Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста тоже родился в Бразилии, но выступал за сборную Испании. Это необратимый процесс, можно строить препятствия, но времена меняются. Все восхищаются, что в основе «Локомотива» вышло девять россиян, но это разовая акция.
Такие команды, как «Манчестер Сити», «Реал» – сборные мира, футбол не вернется к тому, что в командах будут играть только уроженцы своих стран, то же местами касается и сборных», – сказал бывший футболист «Спартака».
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