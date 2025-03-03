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Ловчев о вызове Дугласа в сборную: «Кто‑то будет кричать, что мы русские, бить себя в грудь. Ребят, футбол стал интернациональным. «Реал», «Ман Сити» – сборные мира»

Евгений Ловчев высказался о том, что Дуглас Сантос может сыграть за сборную России.

Защитник «Зенита» попал в расширенный список сборной на мартовский сбор. 

«Нормально отношусь к вызову Сантоса в сборную России. Он же и в расширенном списке сборной Бразилии, это борьба за качество, Дуглас Сантос – хороший футболист. Да, кто‑то будет кричать, что мы русские, бить себя в грудь. Ребят, с неких пор футбол стал интернациональным. Карпин берет Дугласа еще и для того, чтобы просто заиграть его за сборную России. Эту фишку тоже надо продумывать.

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста тоже родился в Бразилии, но выступал за сборную Испании. Это необратимый процесс, можно строить препятствия, но времена меняются. Все восхищаются, что в основе «Локомотива» вышло девять россиян, но это разовая акция.

Такие команды, как «Манчестер Сити», «Реал» – сборные мира, футбол не вернется к тому, что в командах будут играть только уроженцы своих стран, то же местами касается и сборных», – сказал бывший футболист «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoДуглас Сантос
logoпремьер-лига Россия
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logoСборная Бразилии по футболу
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