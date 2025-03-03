Дуглас еще не решил, за какую сборную выступать, сообщил его агент: «Он в предварительном списке Бразилии и России. Решение пока не принято»
Дуглас Сантос пока не принял решение, за какую сборную выступать.
Бразильский защитник, получивший российской гражданство в прошлом году, попал в расширенный список сборной России на мартовский сбор.
Ранее Дуглас Сантос был включен в расширенную заявку сборной Бразилии.
«Дуглас не вызывался ни в одну национальную команду. Он находится только в предварительном списке кандидатов сборных Бразилии и России. И решение пока не принято», – сказал технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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