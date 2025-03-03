Дуглас еще не решил, за какую сборную выступать, сообщил его агент: «Он в предварительном списке Бразилии и России. Решение пока не принято»

Дуглас Сантос пока не принял решение, за какую сборную выступать.

Бразильский защитник, получивший российской гражданство в прошлом году, попал в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

Ранее Дуглас Сантос был включен в расширенную заявку сборной Бразилии.

«Дуглас не вызывался ни в одну национальную команду. Он находится только в предварительном списке кандидатов сборных Бразилии и России. И решение пока не принято», – сказал технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита ».