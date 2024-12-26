Тренер «Зенита» Оливейра о гражданстве Дугласа: «Когда есть возможность получить паспорт великой страны – надо пользоваться. Я могу сказать о России только теплые слова»

Вильям Оливейра высказался о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ.

– Недавно Дуглас Сантос получил российский паспорт. Разговаривали с ним?

– Да, он спрашивал, как можно стать гражданином России и что для этого нужно. Я не мог повлиять на его решение.

Когда у тебя есть возможность получить паспорт такой великой страны – надо ею пользоваться. Это большая честь. Лично я могу сказать о России только самые теплые слова.

– Дуглас собирается играть за сборную России?

– Не знаю, насколько это возможно.

Когда мы говорили с Дуги, данный вопрос никак не затрагивался. Я просто дал ему свой совет и все, – сказал тренер «Зенита » Вильям Оливейра .