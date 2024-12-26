Тренер «Зенита» Оливейра о гражданстве Дугласа: «Когда есть возможность получить паспорт великой страны – надо пользоваться. Я могу сказать о России только теплые слова»
Вильям Оливейра высказался о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ.
– Недавно Дуглас Сантос получил российский паспорт. Разговаривали с ним?
– Да, он спрашивал, как можно стать гражданином России и что для этого нужно. Я не мог повлиять на его решение.
Когда у тебя есть возможность получить паспорт такой великой страны – надо ею пользоваться. Это большая честь. Лично я могу сказать о России только самые теплые слова.
– Дуглас собирается играть за сборную России?
– Не знаю, насколько это возможно.
Когда мы говорили с Дуги, данный вопрос никак не затрагивался. Я просто дал ему свой совет и все, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
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