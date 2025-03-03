Тимощук, Каладзе и Карякин лишены спортивных званий на Украине

Тренера «Зенита» Анатолия Тимощука лишили спортивных званий на Украине.

Указом Министерства молодежи и спорта Украины бывший капитан футбольной сборной Тимощук лишен звания заслуженного мастера спорта. Такого же звания лишили шахматиста Сергея Карякина.

У мэра Тбилиси Кахи Каладзе, выступавшего за киевское «Динамо » с 1998 по 2000 год, отозвано звание мастера спорта международного класса. Аналогичного звания лишена четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская и каратисты Евгений и Дарья Пилипюк.