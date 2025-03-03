Тимощук, Каладзе и Карякин лишены спортивных званий на Украине
Тренера «Зенита» Анатолия Тимощука лишили спортивных званий на Украине.
Указом Министерства молодежи и спорта Украины бывший капитан футбольной сборной Тимощук лишен звания заслуженного мастера спорта. Такого же звания лишили шахматиста Сергея Карякина.
У мэра Тбилиси Кахи Каладзе, выступавшего за киевское «Динамо» с 1998 по 2000 год, отозвано звание мастера спорта международного класса. Аналогичного звания лишена четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская и каратисты Евгений и Дарья Пилипюк.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РБК
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