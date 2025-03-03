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«Зенит» должен выступать в ЛЧ каждый год. Мы вышли бы в плей-офф, думаю. У нас много качественных игроков». Дркушич о турнире

Ваня Дркушич порассуждал, как бы «Зенит» выступил в этом сезоне Лиги чемпионов.

– Уровень РПЛ очень хороший. Мне кажется, кто посмотрел матч «Зенита» и ЦСКА (0:0), в этом могли убедиться.

– Ты выступал с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Как считаешь, чего бы «Зенит» мог добиться в этом турнире?

– «Зенит» – это клуб, который каждый год должен выступать в Лиге чемпионов. У нас много качественных игроков, хорошие командные взаимодействия. Думаю, что мы вышли бы в плей-офф, – заявил защитник «Зенита».

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВанья Дркушич
logoСпорт-Экспресс
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