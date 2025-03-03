«Зенит» должен выступать в ЛЧ каждый год. Мы вышли бы в плей-офф, думаю. У нас много качественных игроков». Дркушич о турнире
Ваня Дркушич порассуждал, как бы «Зенит» выступил в этом сезоне Лиги чемпионов.
– Уровень РПЛ очень хороший. Мне кажется, кто посмотрел матч «Зенита» и ЦСКА (0:0), в этом могли убедиться.
– Ты выступал с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Как считаешь, чего бы «Зенит» мог добиться в этом турнире?
– «Зенит» – это клуб, который каждый год должен выступать в Лиге чемпионов. У нас много качественных игроков, хорошие командные взаимодействия. Думаю, что мы вышли бы в плей-офф, – заявил защитник «Зенита».
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости