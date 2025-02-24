Энрике о еврокубках: «Придет время, когда российские клубы вновь будут там играть. Просто надо быть терпеливым и работать»

Луиса Энрике не смутило отстранение «Зенита» от еврокубков.

– Со стороны кажется, что переговоры прошли очень быстро. Сколько времени ты думал над предложением?

– Все прошло очень быстро. Я еще был в отпуске в Бразилии, когда мои агенты сообщили о предложении – я заинтересовался, потому что речь шла о «Зените». Знал, что мне там помогут быстро адаптироваться.

– «Зенит», как и все российские клубы, отстранен от еврокубков. Тебя это не смущало при трансфере?

– Нет, не смущало, потому что я знаю: у нас все впереди, придет время, когда российские клубы вновь будут играть в еврокубках. Просто надо быть спокойным, терпеливым и работать, чтобы этот момент настал, – сказал полузащитник «Зенита ».