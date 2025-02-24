Энрике о еврокубках: «Придет время, когда российские клубы вновь будут там играть. Просто надо быть терпеливым и работать»
Луиса Энрике не смутило отстранение «Зенита» от еврокубков.
– Со стороны кажется, что переговоры прошли очень быстро. Сколько времени ты думал над предложением?
– Все прошло очень быстро. Я еще был в отпуске в Бразилии, когда мои агенты сообщили о предложении – я заинтересовался, потому что речь шла о «Зените». Знал, что мне там помогут быстро адаптироваться.
– «Зенит», как и все российские клубы, отстранен от еврокубков. Тебя это не смущало при трансфере?
– Нет, не смущало, потому что я знаю: у нас все впереди, придет время, когда российские клубы вновь будут играть в еврокубках. Просто надо быть спокойным, терпеливым и работать, чтобы этот момент настал, – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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