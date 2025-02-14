Анатолий Тимощук: «Если бы этот «Зенит» играл в ЛЧ, ставилась бы задача выхода в плей-офф»
Анатолий Тимощук предположил, на что бы претендовал нынешний «Зенит» в ЛЧ.
В финале Winline Зимнего кубка петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 3:0.
«Зенит» показал хороший футбол в первом тайме со «Спартаком», потом играли по счету.
До конца мы еще не усилили те позиции, которые бы хотели, не создали конкуренцию каждому игроку в команде.
Думаю, если бы мы сейчас играли в Лиге чемпионов, перед этой версией «Зенита» ставилась бы задача выхода в плей-офф», – сказал тренер «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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