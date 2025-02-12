Семак о «Зените» в ЛЧ: «О топ-8 речь не идет, мы понимаем прекрасно уровень турнира. С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать»
Сергей Семак рассказал, на что претендовал бы «Зенит» в еврокубках.
– Где был бы этот «Зенит» в Лиге чемпионов?
– О топ-8 речь не идет, мы понимаем прекрасно уровень Лиги чемпионов, уровень команд. Но нынешний формат при удачной жеребьевке позволяет рассчитывать на попадание в стыки.
С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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