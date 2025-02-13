«Зенит» занял бы в Лиге чемпионов 12-16-е место. Достойная команда». Колыванов о петербуржцах

Игорь Колыванов считает, что «Зенит» в ЛЧ попал бы в топ-16 команд.

Ранее тренер «Зенита » Сергей Семак высказался , на что претендовал бы клуб в еврокубках: «О топ-8 речь не идет, мы понимаем прекрасно уровень турнира. С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать».

«Что касается слов Семака о Лиге чемпионов, то даже «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не попали в топ-8. Там каждый матч складывается по-разному.

Понятно, что есть более сильные и денежные команды, которые давно выступают на высоком уровне. У них никогда нет проблем с покупкой футболистов, поэтому с ними очень сложно соперничать.

«Зенит» – достойная команда, поэтому занял бы в Лиге чемпионов 12-16-е места. Но уровень нашего футбола мы сможем определить, как только начнем играть в еврокубках. Сейчас мы играем только в чемпионате России, поэтому кто-то говорит, что наш уровень сильно упал. Но объективно это оценить нельзя», – сказал бывший нападающий сборной России.