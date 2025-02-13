Александр Мостовой: «Сложно говорить, на каком уровне играли бы наши команды в ЛЧ. Тот же «Зенит» 3-4 года подряд не мог выйти из группы, проигрывая бельгийцам»
Александр Мостовой не стал предполагать, на что бы претендовали клубы РПЛ в ЛЧ.
«Сложно говорить, на каком уровне выступали бы наши команды в Лиге чемпионов, исходя из того, что мы на протяжении нескольких лет ни с кем не играли.
Но когда мы играли в еврокубках, тот же «Зенит», который был чемпионом России, три-четыре года подряд не мог выйти из группы, проигрывая бельгийцам. Как тогда об этом говорить?
Можно будет что-то сказать, когда будем играть. Все равно, по составу наши команды, как «Зенит», обязаны выходить из группы, потому что там играет 15 иностранцев», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Семак о «Зените» в ЛЧ: «О топ-8 речь не идет, мы понимаем прекрасно уровень турнира. С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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