Широков о включении России в проект Суперлиги: «Зрят в корень. Какие там команды хоть? Ну если мадридский «Реал» есть, то стоит присоединиться, наверное»
Роман Широков считает, что российским клубам стоит подумать о Суперлиге.
– В РФС ожидают возвращения наших команд в еврокубки в следующем году. Вы верите в это?
– Дай бог. У РФС, наверное, больше информации, чем у меня. Если в следующем году вернут – будет здорово.
– Создатели новой Суперлиги включили Россию в число стран-участниц.
– Зрят в корень (смеется).
– Стоит ли нам присоединиться к новой Суперлиге, если переговоры с УЕФА будут неудачными?
– Не знаю, какие там условия. Какие там команды хоть? Мадридский «Реал»? Ну если «Реал» есть, то, наверное, стоит, – сказал бывший игрок сборной России.
Ребрендинг Суперлиги: 96 клубов (с участием России!), 4 дивизиона, отбор – через чемпионаты
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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