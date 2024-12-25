Широков о включении России в проект Суперлиги: «Зрят в корень. Какие там команды хоть? Ну если мадридский «Реал» есть, то стоит присоединиться, наверное»

Роман Широков считает, что российским клубам стоит подумать о Суперлиге.

– В РФС ожидают возвращения наших команд в еврокубки в следующем году. Вы верите в это?

– Дай бог. У РФС, наверное, больше информации, чем у меня. Если в следующем году вернут – будет здорово.

– Создатели новой Суперлиги включили Россию в число стран-участниц.

– Зрят в корень (смеется).

– Стоит ли нам присоединиться к новой Суперлиге, если переговоры с УЕФА будут неудачными?

– Не знаю, какие там условия. Какие там команды хоть? Мадридский «Реал»? Ну если «Реал » есть, то, наверное, стоит, – сказал бывший игрок сборной России.

Ребрендинг Суперлиги: 96 клубов (с участием России!), 4 дивизиона, отбор – через чемпионаты