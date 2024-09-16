Генсек РФС Митрофанов: «Вернемся на 6-7‑е место в таблице УЕФА после снятия незаконных ограничений. Отношение к чемпионату уважительное, он интересен»

В РФС уверены, что РПЛ вернется в топ-10 чемпионатов Европы.

В настоящий момент Мир РПЛ занимает 29-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

– Как можно с точки зрения развития российского футбола оценить итоги трансферной кампании в РПЛ?

– То, как усилились клубы, лучше узнать у руководителей клубов. Я же предпочту дождаться результатов матчей. Важно, что приходят игроки достаточно интересные, а наши игроки уезжают за рубеж.

Это говорит о том, что настоящий футбол находится вне политики, он не политизирован. И отношение к российскому чемпионату по‑прежнему уважительное, он интересен.

Мы считаем, что после снятия незаконных, искусственных ограничений наш чемпионат снова вернется на заслуженное 6-7‑е место в таблице коэффициентов УЕФА, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.