Митрофанов считает несправедливым минимальный балл России в таблице коэффициентов: «Не по нашей вине теряем места. Когда будет рассматриваться возвращение, будем ставить вопрос жестче»
В РФС считают несправедливым получение минимума баллов в таблицу коэффициентов.
Ранее стало известно, что Россия получит 4,333 балла в зачет мужского рейтинга УЕФА в сезоне-2024/25.
«Было изначальное решение, что Россия будет получать 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Мы к этому относимся плохо, конечно.
Когда будет рассматриваться вопрос по возвращению, тогда будем ставить более жестко вопрос о коэффициентах, я считаю это несправедливым. Ведь не по нашей вине мы теряем места в таблице коэффициентов УЕФА», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА без учета баллов за сезон-2024/25 (18,299 балла).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
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