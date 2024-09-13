Митрофанов считает несправедливым минимальный балл России в таблице коэффициентов: «Не по нашей вине теряем места. Когда будет рассматриваться возвращение, будем ставить вопрос жестче»

В РФС считают несправедливым получение минимума баллов в таблицу коэффициентов.

Ранее стало известно , что Россия получит 4,333 балла в зачет мужского рейтинга УЕФА в сезоне-2024/25.

«Было изначальное решение, что Россия будет получать 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Мы к этому относимся плохо, конечно.

Когда будет рассматриваться вопрос по возвращению, тогда будем ставить более жестко вопрос о коэффициентах, я считаю это несправедливым. Ведь не по нашей вине мы теряем места в таблице коэффициентов УЕФА», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА без учета баллов за сезон-2024/25 (18,299 балла).