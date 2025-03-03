Барони о 2:1 с «Миланом»: «Лацио» стремится играть в футбол, мы нанесли 21 удар, у нас невероятные возможности для роста. Поставили соперника в сложное положение»
«Мы команда, которая стремится играть в футбол, делать это чисто. Мы нанесли 21 удар по воротам, играли с большой уверенностью. В игре «Милана» есть большая заслуга «Лацио»: мы действительно поставили их в сложное положение, как [при игре] из глубины, так и на дриблинге. Я доволен.
Чтобы выйти на новый уровень, нам нужны такие матчи, такие сильные соперники, такие сцены. Мы хорошая команда, которая показывает качественный футбол, но нам нужно стать топ-командой. У нас невероятные возможности для роста. Я сказал ребятам в перерыве: они должны этого хотеть, чувствовать это, находя в таких матчах уверенность и веру в себя.
После матча я сказал ребятам, что мы должны думать от игры к игре, не смотреть, кто впереди или позади нас. Надо работать, чтобы стать топ-командой. Все остальное только отнимает у нас силы. Мы в решающей фазе сезона. Смотреть на других – значит тратить энергию, а нам этого не нужно», – сказал главный тренер «Лацио».
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