Карпин об уходе из «Ростова»: «Уровень стресса был за 90%. Месяца не хватило перезарядить батарейки»

Валерий Карпин объяснил решение уйти из «Ростова».

56-летний специалист покинул пост главного тренера желто-синих в конце февраля.

«Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с «Ростовом » возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору можно.

Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», – сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».