Карпин об уходе из «Ростова»: «Уровень стресса был за 90%. Месяца не хватило перезарядить батарейки»
Валерий Карпин объяснил решение уйти из «Ростова».
56-летний специалист покинул пост главного тренера желто-синих в конце февраля.
«Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с «Ростовом» возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору можно.
Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», – сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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